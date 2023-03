Após ter a apresentação de retorno classificada como o terceiro melhor show feminino da história do Super Bowl, Rihanna está pronta para mais uma. Conforme anunciado pela Academia, a artista subirá ao palco da cerimônia do Oscar, que ocorre no próximo domingo, dia 12.

No Instagram, Rihanna comentou a notícia com uma publicação divertida. Em uma sequência de imagens do primogênito, a artista usou as imagens para indicar que ele estaria com ciúmes do caçula, que ainda está na barriga. “Meu filho quando descobriu que seu irmão iria ao Oscar e não ele”, escreveu.

Vale relembrar que o anúncio da segunda gravidez da cantora foi feito ao vivo durante a apresentação da estrela no Super Bowl, em fevereiro. Contudo, o público não foi o único impactado pela notícia, pois parte da equipe de Rihanna também não sabia da novidade.

No Oscar 2023, a artista concorre na categoria Melhor Canção Original, com Lift Me Up, da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Forever.