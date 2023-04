Foto: Reprodução Assessoria de Imprensa

Uma explosão de gargalhadas fez ‘tremer’ o Viasoft Experience durante os seis dias de apresentação da 19ª temporada do Risorama – Inimigos do Mau Humor, encerrada na noite da última terça-feira (04.04), como mais uma mostra integrante do Festival de Curitiba. O sucesso foi tamanho que tiveram de ser abertas três sessões extras para que mais pessoas pudessem ir ao tradicional show de stand up comedy do País, para conferir a performance dos maiores humoristas da atualidade.

“Ano que vem a gente completa 20 anos e é preciso se superar, cada vez mais. Essa temporada foi bastante desafiadora: mudamos para um lugar maior e foi uma luta para adequar o formato ao novo espaço”, conta o curador do Risorama e um dos ícones e precursores desse tipo de espetáculo de humor no País, Diogo Portugal. “Buscamos oferecer a melhor experiência para um público muito maior. A gente já considera Curitiba o nosso ‘ Rock in Rio Iguaçu’ da comédia!”, brinca.

Talentos de norte a sul do Brasil

Com elenco estelar, que misturou figuras já conhecidas do Festival, da internet e outras que vêm se destacando no cenário do stand up comedy nacional, a edição foi planejada para satisfazer a todos os públicos e humores. Dentre as novidades de 2023, estiveram no line up a grande revelação e sucesso das redes sociais Índio Behn, intérprete da Dra Rosangela Psicóloga; os nordestinos Italo Sena e Tiago Sentinelli, do Recife, e Moisés Loureiro, do Ceará. Também estrearam Victor Ahmar, de Uberlândia, e o baiano João Pimenta, do humorístico Porta dos Fundos.

As regiões Sul e Sudeste também foram bem representadas pelos curitibanos Tiago Souza e Fernando Semmer. Completam o time de novatos Daniel Lopes, do Rio; e Priscila Castelo Branco, de São Paulo. O chileno Mauricio Dollens também foi uma das grandes surpresas do evento, inovando ao propor um ‘mix’ de comédia e mágica, arrancando risadas e a curiosidade da plateia.

“Nunca tinha feito um show em um festival com tantas pessoas para assistir comédia. Ouvir aquela multidão rindo é muito emocionante. Amei ter participado!”, conta Priscila Castello Branco, estreante no Risorama e no Festival de Curitiba.

“A plateia é maravilhosa. E a estrutura? Impecável! Sem falar de encontrar os colegas, conhecer artistas de sucesso do meio, trocar ideias. Uma oportunidade incrível. Curitiba sempre me recebe muito bem”, comemora Índio Behn, intérprete da Dra. Rosângela Psicóloga.

Marcas fazem o espetáculo acontecer

A Coca-Cola FEMSA Brasil é parceira oficial da 31ª edição do Festival de Curitiba e levou a cerveja Therezópolis como a bebida oficial do Risorama. Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da companhia, entende que o portfólio de produtos da companhia vai ao encontro da atração, oferecendo opções para todos os gostos e momentos do evento.

“É gratificante apoiar e participar deste tradicional festival, referência na cultura paranaense e nacional, e levar cultura e entretenimento à comunidade”, destaca a executiva. A marca de cerveja é mais um exemplo das apoiadoras que, ao longo do Festival, podem apresentar suas linhas, produtos e serviços, com visibilidade já que a exposição ocorre em diversos tipos de mídia e por meio das ativações promovidas.

Outra novidade para o público do Risorama foi o vinho alentejano “Putos” (versões tinto, branco e rosé), criado e assinado pelo trio de ícones do humor, Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal. A bebida harmonizou perfeitamente com o cardápio de comidinhas e o clima descontraído proporcionado pelo humorístico, sendo presença garantida nas mesas.

O nome e o rótulo descontraídos do vinho fazem referência a um clássico tinto francês, enquanto o nome “Putos” significa “garotos”, no português da ‘terrinha’. “Este é um vinho de ótima qualidade e acessível, esperamos que as pessoas o consumam sempre que puderem nos momentos divertidos”, comenta Portugal.

Os vinhos são trazidos exclusivamente ao Brasil pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora. “Estarmos presentes no camarote com degustação dos vinhos Putos proporcionou uma experiência única para os nossos convidados. Agradecemos a parceria com toda a equipe e esperamos estar juntos no próximo ano!”, comemora Camila Podolak, gerente de marketing da empresa.