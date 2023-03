Conforme antecipado pelo Estadão, ainda no início de 2022, Rita Lee tem uma nova biografia em mãos. A cantora, que acaba de deixar o hospital, após internação para exames e acompanhamento de seu bem-sucedido tratamento de câncer, revelou o novo livro em sua rede social. Como é de se esperar, Rita sempre tem novidades para seu público e agora informa, em sua página do Instagram, que vai lançar, em 22 de maio, o livro Rita Lee: Outra Biografia.

No post feito na rede social, a compositora destaca um trecho: “Quando decidi escrever Rita Lee: uma biografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vida besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de algum coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”.

A nova obra, que sai pela Globo Livros, já está em pré-venda. Entre os detalhes comentados no post estão a fotografia de capa, que é de Guilherme Samora, mas que foi pintada pela própria Rita Lee, que intensificou as cores. A data do lançamento, 22 de maio, é o dia de Santa Rita de Cássia e o foco está nesse últimos três anos vividos pela cantora.