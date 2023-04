GloboShow

Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, o cantor e compositor Roberto Carlos comemora 82 anos de idade. Na ativa, o Rei, como ficou conhecido, tem inúmeros sucessos colecionados desde a Jovem Guarda, nos anos 1960, período em que se tornou um ídolo da juventude.

Sempre muito cuidadoso com suas composições, Roberto não costuma liberar regravações tão facilmente. Ou, então, prefere sugerir alterações nas escolhas dos artistas que o procuram com intenção de gravar suas canções – a maioria feita em parceria com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022).

Para comemorar mais um ano de vida de Roberto, o Estadão listou quinze regravações de suas músicas por artistas de diferentes gerações. Todas são em parceria com Erasmo Carlos – com exceção de Meu Grito, com letra e música apenas de Erasmo, feitas especialmente para o cantor Agnaldo Timóteo (1936-2021). Confira:

01. Eu sou Terrível – Gal Costa

02. As Curvas da Estrada de Santos – Elis Regina

03. Além do Horizonte – Nara Leão

04. Meu Grito – Agnaldo Timóteo

05. Fera Ferida – Maria Bethânia

06. Eu te amo, te amo, te amo – Marisa Monte

07. É Proibido Fumar – Skank

08. É Preciso Saber Viver – Titãs

09. Como é Grande Meu Amor Por Você – Sandy

10. Não se Esqueça de Mim – Nana Caymmi

11. Se Você Pensa – Lulu Santos

12. De Tanto Amor – Nando Reis

13. Do Fundo do Meu Coração – Adriana Calcanhoto

14. Ilegal, imoral ou engorda – Teresa Cristina

15. Desabafo – Fafá de Belém.