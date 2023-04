Aos 78 anos, Sir Rod Stewart retorna ao Brasil para dividir o palco com Ivete Sangalo, em show que será realizado em 30 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A união do músico britânico com a cantora baiana faz parte da iniciativa da nova plataforma, Legends in Concert, que realizará encontros de grandes nomes da música. O ícone do rock também fará show em 29 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Os ingressos para essa primeira edição, com Rod Stewart e Ivete Sangalo, estarão disponíveis a partir de 19 de abril no Livepass, a partir das 10h. No mesmo dia começam as vendas para o show em Ribeirão Preto.

A apresentação em 30 de setembro começará com Ivete Sangalo, que terá em seu repertório canções do EP Chega Mais, lançado no início do ano. Entre as canções, estão Cria da Ivete, Rua da Saudade e Só Love, entre outros sucessos. Além dessas, claro que os fãs poderão cantar junto músicas que marcaram a carreira da cantora, e dançar muito.

Em seguida, Sir Rod Stewart sobe al palco do Allianz para fazer o público cantar e dançar ao som de seus maiores hits. A torcida é para que o cantor, que soma mais de cinquenta anos de carreira, forme seu repertório da noite com músicas como Maggie Ma, I Don’t Want to Talk About It, Sailing, Young Turks, Baby Jane, Tonight is The Nigh, Da Ya Think I’m Sexy?, entre tantas outras.

Depois, os dois músicos entram juntos para dividir o palco com promessa de apresentação recheada de surpresas.

SERVIÇO

São Paulo, Brasil

Data: Sábado, 30 de setembro de 2023

Local: Allianz Parque

Horários (sujeito a alteração)

Abertura de Portões: 16h30

Show Ivete Sangalo: 19h15

Show Rod Stewart: 21h

Pré-venda clientes cartão de crédito Porto Bank começa: Segunda-feira, 17 de abril de 2023 às 10h

Pré-venda clientes cartão de crédito Porto Bank termina: Quarta-feira, 19 de abril de 2023 às 09h59

Venda geral: Quarta-feira, 19 de abril de 2023, às 10h.

Ingressos/ Cadeira:

Diamante – R$1.100

Diamante meia-entrada – R$550

Ouro – R$920

Ouro meia-entrada – R$460

Prata meia-entrada – R$380

Bronze – R$680

Bronze meia entrada – R$340

Nível 1 lateral – R$720

Nível 1 lateral meia-entrada – R$360

Nível 1 central – R$600

Nível 1 central meia-entrada – R$300

Superior – R$320

Superior meia-entrada – R$16

Prata – R$760