O Festival #RolêAutoral reúne 10 músicos com carreiras consolidadas nos palcos da cena autoral curitibana no próximo dia 26 de fevereiro, um domingo, a partir das 11 horas da manhã, em lives gratuitas transmitidas pela FanPage do evento: Facebook.com/RoleAutoral

Com produção executiva e direção de Pedro Hey e curadoria de Romann, que faz a live de abertura do festival, o #Rolê Autoral tem o apoio da Fundação Cultural de Curitiba.

Nesta edição, a curadoria buscou elencar uma variedade de gêneros e estilos ao trazer novos convidados e algumas caras conhecidas que já passaram por outras edições do evento.

