O filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo foi o grande destaque do Screen Actors Guild (SAG Awards), prêmio do Sindicato dos Atores americanos, que aconteceu na noite deste domingo, 26.

O longa foi premiado em todas as categorias que concorreu, incluindo a principal, de melhor elenco. Também venceu prêmios de melhor atriz em papel principal (Michelle Yeoh), melhor atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis) e melhor ator coadjuvante (Ke Huy Quan). Vale lembrar que o Sindicato dos Atores não distribui prêmios para categorias como melhor diretor ou melhor filme.

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo concorre em 11 categorias do Oscar e já recebeu prêmios relevantes em cerimônias como Globo de Ouro, Critics Choice e Directors Guild of America (DGA).

No meio de discurso ao receber sua estatueta, Michelle Yeoh deu risada e soltou um palavrão em euforia. Também aproveitou para falar sobre a representatividade de um elenco repleto de atores de origem asiática: “Isso não é só para mim, é para toda garotinha que se parece comigo. Obrigado por me darem um lugar à mesa, porque muitos de nós precisamos disso: ser vistos e ser ouvidos”.

O vietnamita Ke Huy Quan, melhor ator coadjuvante, havia adotado um discurso parecido momentos antes: “Fiquei sabendo que se ganhasse hoje, me tornaria o primeiro ator asiático a vencer. Esse prêmio não pertence apenas a mim, pertence a todos que pediram por mudança.” James Hong também abordou o tema durante a entrega do último prêmio da noite: “Veja onde estamos agora!”

A exceção ficou na categoria de melhor ator em papel principal, sem concorrentes do longa, vencida por Brendan Fraser. Mais de duas décadas depois de participar de filmes como George, o Rei da Floresta (1997) e A Múmia (1999), vem sendo bastante elogiado por seu papel em A Baleia, no qual passou por uma transformação radical para parecer muito mais pesado do que é.

Nas categorias de TV e streaming, Abbott Elementary levou como melhor elenco em série de comédia, e The White Lotus entre as séries de drama. Jason Bateman (Ozark), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Jeremy Allen White (The Bear), Jean Smart (Hacks) e Sam Elliott (1833) também receberam prêmios de atuação.

Outros momentos do Sag Awards 2023

A cerimônia teve início por volta das 22h (horário de Brasília), com um vídeo brincando com o fato de Steve Martin e Martin Short, ambos do elenco de Only Murders In The Building, disputarem a mesma categoria (“mas nenhum dos dois vai ganhar, mesmo”, dizia). A transmissão foi feita pelo YouTube oficial da Netflix.

A primeira premiada da noite foi Jessica Chastain (George & Tammy), como melhor atriz de TV ou série limitada. Na sequência, Sam Elliott (1883) recebeu a estatueta de ator na mesma categoria e fez um longo discurso.

Por sinal, quem está acostumado aos cortes abruptos de cerimônias como o Oscar e o Grammy pode até estranhar o quanto alguns dos artistas foram permitidos a falar. Entre eles, Sally Field, homenageada da noite por sua carreira. O prêmio veio das mãos de Andrew Garfield, com quem contracenou em um dos recentes filmes do Homem-Aranha.

Houve ainda algumas falas de posicionamento, como quando os atores de White Lotus receberam o prêmio por melhor elenco série de drama e citaram o terremoto na Síria e Turquia e a guerra na Ucrânia.

Jean Smart (Hacks), a melhor atriz em série de comédia, não compareceu para receber o prêmio. Seu amigo, Christopher McDonald, leu um discurso enviado por ela em seu celular.

Lista de vencedores do SAG Awards 2023

Melhor performance por um elenco em filme

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de atriz protagonista

Michelle Yeoh – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator protagonista

Brendan Fraser – A Baleia

Melhor performance de atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator coadjuvante

Ke Huy Quan – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Melhor performance de ator em filme de TV ou série limitada

Sam Elliott – 1883

Melhor performance de atriz em série de comédia

Jean Smart – Hacks

Melhor performance de ator em série de comédia

Jeremy Allen White – The Bear

Melhor performance de elenco em série de comédia

Abbott Elementary

Screen Actors Guild Life Achievement (conjunto da obra pela carreira)

Sally Field

Melhor performance de atriz em série de drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Melhor performance de ator em série de drama

Jason Bateman – Ozark

Melhor performance por um elenco em série de drama

The White Lotus