Na primeira semana do “Big Brother Brasil 23”, os participantes terão que fazer as provas em dupla. Para isso, foi aberta uma votação para que o público formasse os pares que vão estar juntos no início do reality show. O apresentador Tadeu Schmidt fez o anúncio das escolhas dos espectadores neste domingo, 15, durante o “Fantástico”.

Tadeu Schmidt explicou que cada participante já vai entrar conectado ao seu par na casa nesta segunda-feira, 16. Eles permanecerão juntos durante uma semana e terão que fazer absolutamente tudo acompanhados.

Tem mais um detalhe: ao abrir a votação, o apresentador destacou que cada dupla deveria ter, obrigatoriamente, um participante “Pipoca”, do grupo de anônimos, e um do “Camarote”, dos famosos. A única exceção é Gabriel e Paula, os vencedores da casa de vidro que formarão um time só de “Pipocas”.

Veja abaixo as duplas:

– Gabriel e Paula;

– Amanda e Cara de Sapato;

– Bruno e Aline;

– Cezar e Domitila;

– Cristian e Marvvila;

– Gustavo e Key Alves;

– Larissa e Bruna Griphao;

– Marília e Fred Nicácio;

– Ricardo e Fred;

– Sarah Aline e Gabriel Santana;

– Tina e MC Guimê.