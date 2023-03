A eliminação de Fred, com 50,23% dos votos, na noite desta terça-feira, 21, mexeu com as emoções dos demais participantes do BBB 23, especialmente entre suas aliadas do Quarto Deserto e os adversários que escaparam da berlinda, Domitila Barros e Gabriel Santana.

Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda choraram pela saída do amigo, resultado que, inclusive, as deixou preocupadas com seus futuros no jogo. Enquanto isso, Domitila comemorou a permanência, bem como a eliminação de Fred, com quem protagonizou alguns desentendimentos na casa. Na ocasião, a modelo aproveitou para pular de roupa na piscina.

Após mais uma “resposta do público”, o papo sobre jogo rendeu durante a madrugada

Veja tudo o que rolou no Big Brother Brasil 23:

Plantão no Big Fone

Logo após a eliminação do jornalista, Amanda, Cezar e Ricardo decidiram fazer “plantão” no Big Fone, na esperança de uma ligação que possa ajudá-los no jogo. O momento rendeu um breve desconforto entre os dois brothers, após o biomédico chegar junto ao enfermeiro sem ser convidado, para disputar o possível telefonema.

Planos para o próximo Paredão

As estratégias para o próximo Paredão já começaram. Aline, por exemplo, declarou à Bruna que pretende votar em Cezar. Em conversa com Gabriel, a atriz pontuou que Marvvila e o enfermeiro devem ser os alvos da semana. Além disso, ambos concordaram que Sarah Aline é a participante com menos possibilidade de voto da casa.

Nova aliança

A aliança entre Gabriel e Bruna está firmada. “Hoje, você é uma das minhas prioridades. A Sarah, a Marvvila… E eu voto em pessoas do meu quarto antes de votar em você”, declarou o ator para ela. No Quarto Deserto, a artista confessou para Aline que, no momento, Gabriel está em seu pódio. “A Amandinha já sente isso, sabe? E ela já conversou assim comigo. Em algum momento eu vou ter que fazer essa escolha”, disse.

Conversa entre Aline e Domitila

Aline conversou com Domitila sobre a importância dos assuntos pautados pela modelo no BBB 23. “Você me inspira e eu tenho me aberto várias linhas de pensamento, de raciocínio, de verdade”, declarou. Em resposta, Domitila pontuou: “Muitas coisas que eu falo, muitas coisas que eu brigo, é porque eu sinto que muita gente não tem a oportunidade de falar”.