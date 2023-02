Sam Smith segue investindo no trabalho artístico e, agora, aposta na atuação. Ele divulgou que estará presente no elenco da segunda temporada de And Just Like That, revival de Sex and the City, do HBO Max. No Instagram, nesta quarta-feira, 22, Smith e a página oficial da série anunciaram a novidade. Em uma sequência de imagens nos bastidores, o artista declarou: “até algo profano no set”, fazendo referência à Unholy, sua música em parceria com Kim Petras.

And Just Like That é derivada do sucesso dos anos de 1990 e tem produção executiva de Michael Patrick King e das protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. A data de estreia da segunda temporada ainda não foi divulgada.

Novo álbum

A novidade na atuação chega em menos de um mês do lançamento último álbum do cantor – e também ator-, Gloria, em janeiro. O projeto está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, divididos em 13 faixas. Os destaques ficam por conta das músicas Unholy, I’m Not Here To Make Friends, Gimme, e Who We Love, nas quais participam Kim Petras, Calvin Harris, Jessie Reyez e Ed Sheeran, respectivamente.