Cristian e Sulivan (Wallace Machado)

A programação da primeira semana do ano tem mais de 20 atrações para animar o Santa Marta. O gastrobar recebe cantores, duplas e grupos de diferentes estilos, do sertanejo ao pagode. O sábado marca a primeira edição da feijoada da casa.

Começando 2023 com muito sertanejo, a terça-feira (3/1) traz três shows para o Santa Marta, além da abertura com o DJ Alex. Sobem ao palco Cristian & Sulivan, Rafa Maya e Wesley & Natan. O repertório vai de músicas autorais até versões de sucessos como Gustavo Mioto e Daniel.

Na quarta (4/1), o gastrobar tem pagode em dose dupla. As bandas Sob Pressão e Nova Era interpretam hits desse gênero, passando por Jeito Moleque e Só Pra Contrariar, entre outros. O DJ Leeo abre a pista com hits atuais.

Duas duplas sertanejas animam a quinta-feira (5/1) do Santa Marta. Depois do DJ Leeo abrir a noite com pop e eletrônico, o palco da casa recebe Jackson & Mauricio e Gustavo & Denner, que tocam de clássicos do estilo como Leandro & Leonardo a nomes atuais como Naiara Azevedo.

Sexta (6/1) é dia de sertanejo, com três shows no bar. André Gardini, Tais & Raffael e Denis & Silvinho animam a noite, interpretando diversos nomes marcantes como Jorge & Matheus, Marília Mendonça e Israel & Rodolffo. O DJ Adriano abre a pista com hits atuais.

A primeira feijoada do Santa Marta de 2023 acontece nesse sábado (7/1). O típico prato brasileiro será servido a partir do meio-dia no sistema buffet, a R$ 34,90 para mulheres e R$ 49,90 para homens. O Trio Sambô traz destaques do samba e pagode para o almoço, com o sertanejo de Wesley & Henrique na sequência.

A noite de sábado tem mais sertanejo. Logo após o DJ Leeo esquentar a pista com pop e eletrônico, o gastrobar recebe Tiago & Dyego, Felipe & Fabrício e Rafa Maya, que cantam de Felipe Araújo até Simone & Simaria, entre muitos outros.

O domingo (8/1) tem muitos estilos na pista do Santa Marta. A festa começa com hits atuais pelas mãos do DJ Adriano, seguido de sertanejo com o cantor Lucas Costta. O pagode é celebrado com dois shows. As bandas Eu Gosto Assim e Alucinasom tocam desde Thiaguinho até Exaltasamba.

Santa Marta Bar

Endereço: Rua Bispo Dom José, 2030 – Batel