Sarah Aline foi a 15º eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite do domingo, 16. A ex-sister estava no paredão com Bruna Griphao, que teve 41,09% e Aline Wirley, que recebeu a menor quantidade de votos, 0,71%.

“Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas, na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, o sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é”, disse o apresentador Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação.

Sarah Aline foi parar na berlinda após o contra golpe de Aline, que havia sido indicada pela líder. Antes, a psicóloga havia sido a mais votada pela casa junto de Bruna Griphao, com um empate, Domitila optou por indicar a atriz para o paredão pelo voto de minerva.

Tadeu ainda citou Angela Davis para anunciar a eliminação de Sarah: “Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Quem sai hoje é você Sarah.”

Muito emocionada, Sarah recebeu o carinho de todos os participantes ao se despedir do reality. Ricardo não se conteve e chorou pela eliminação da Sister.

No estúdio com Tadeu, Sarah disse que a participação no reality foi um sonho. “Isso aqui foi muito mais do que eu imaginei. […] Suas palavras foram lindas! Eu sabia que, de alguma maneira, minha missão não seria não só por mim mesma, então te ouvir falar daquela forma me deu a sensação que foi dever cumprido!”, destacou.