Antes de iniciar a formação do primeiro Paredão do Big Brother Brasil 23, neste domingo, 22, Tadeu Schmidt decidiu mandar um recado aos participantes sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no programa. A mensagem veio em forma de alerta sobre relacionamentos abusivos.

O apresentador começou citando duas frases ditas dentro da casa: “Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: ‘Vocês são um casal muito chato’, disse Cara de Sapato”. Tina falando sobre o mesmo casal: ‘Vocês dois são tóxicos'”. “Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, enfatizou o apresentador, seguindo com a reflexão: “Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”.

Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: “Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'”. O apresentador ainda acrescentou: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”, avisou.

Logo após o alerta, Gabriel e Bruna saíram da sala para conversar no corredor da casa. Bruna disse estar tentando entender o que ocorreu. “As pessoas estão enxergando a gente como tóxico”. O modelo então acrescentou: “Eu acho que a gente precisa falar e se impor. A gente podia ver de você deixar bem claro que a gente tem essa liberdade”. A conversa foi interrompida pela formação do Paredão.

Relacionamentos abusivos

Mais tarde, Bruna Griphao conversou com algumas sisters sobre relacionamentos abusivos. A atriz comentou sobre situações que passou fora do reality show. “Eu vivi muito relacionamento abusivo. Então, para mim, entender um gatilho disso… Eu aceito qualquer coisa. Por isso que eu sei que não era o momento de eu me relacionar aqui, eu não tenho percepção. Pra mim, o Gabriel era um príncipe”, afirmou.

Bruna seguiu o desabafo e disse que gostaria de ter resolvido suas questões pessoais antes de entrar na casa, mas foi aconselhada pela amiga Larissa a levar a situação como lição para a vida fora do reality. “Você escolheu viver isso aqui, isso aqui fazia parte da sua vida. Isso aqui vai ser um pontapé para uma mudança. Se eram antes todos os relacionamentos assim, a partir de agora não vai ser”, disse a catarinense. “Talvez você viveria o resto da vida sem perceber as coisas. Isso aqui vai ser uma escola para ti”, completou Larissa.

A atriz também foi acolhida por outros participantes, que a aconselharam sobre qual atitude tomar diante do alerta feito pelo apresentador. Aline Wirley também entrou na conversa e opinou: “É uma responsabilidade social de todas nós. A gente tem que se atentar a isso, porque a gente não sente, a gente não vê. É por isso que o Brasil está falando tanto, isso é intolerável”.

Afastamento

Depois do recado de Tadeu Schmidt e da breve conversa antes da formação do paredão no BBB 23, Bruna Griphao e Gabriel voltaram a conversar no quarto. O casal tomou a decisão de se afastar um do outro.

“Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem, só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha culpa também. Acho que se a gente não se afastar agora, vamos estar ignorando o bagulho”, disse Bruna, abraçada ao brother, que concorda com a ideia.

“Concordo super com você, mas quero que você reconheça que eu fiz merda na hora de falar e eu assumo. Não tem problema botar o pé no chão e voltar atrás”, concorda Gabriel. O modelo pede desculpas para a atriz pelas falas citadas por Tadeu Schmidt: “Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora”.

Bruna e Gabriel, então, concordam em seguir apenas como amigos dentro da casa. “A gente pode reconstruir essa relação de outra forma, de amizade”, sugere a sister. Gabriel acrescenta: “Nunca vou faltar com respeito com você de novo, minhas atitudes vão mudar. Não quero que a gente se relacione porque não quero você ligada a mim. A gente vai achar um jeito, vamos aos poucos”.