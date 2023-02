O astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger vai voltar à ação em Fubar, uma produção da Netflix. Esta é a primeira vez que o ator faz uma série de TV. Ele também será produtor executivo. A estreia está marcada para 25 de maio.

O ator de O Exterminador do Futuro postou o trailer da produção no Twitter. “Eu estou de volta”, escreveu. “Onde quer que eu vá, as pessoas me perguntam quando farei outra grande comédia de ação como True Lies. Bem, aqui está.”

“Fubar vai chutar seu traseiro e fazer você rir – e não apenas por duas horas. Você tem uma temporada inteira”, disse, em comunicado obtido pela Variety.

A trama de Fubar mostra o que acontece quando pai e filha descobrem que todo o seu relacionamento foi construído sobre uma mentira e que ambos são agentes da CIA. A produção terá oito episódios cheios de humor e ação.

O elenco também conta com Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris e Fabiana Udenio.