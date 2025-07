Foto: Bruno Covello

Foi confirmada a segunda edição do Festival Paulo Leminski. Será no dia 30 de agosto na Pedreira Paulo Leminski. A primeira edição aconteceu em 2024 como uma comemoração aos 80 anos do poeta, mas veio para ficar. Além de shows, o festival apresenta outras vertentes artísticas, além da música, como literatura e artes plásicas.

Leia mais

Os ingressos já estão disponíveis no site Shotgun em lote promocional, a partir de R$ 30 (meia-entrada). As atrações anda não foram confirmadas, mas no passado, participaram Arnaldo Antunes, Zeca Baleiro, Paulinho Boca de Cantor e Blindagem.

Sobre Paulo Leminski

O poeta, escritor, compositor, músico, jornalista, crítico literário e publicitário Paulo Leminski ultrapassou os limites geográficos da cidade com sua arte, conquistando seu espaço no âmbito nacional e internacional, influenciando diferentes gerações de artistas, que levam o seu legado para as mais variadas vertentes culturais.

Serviço

Quando: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Onde: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970)Horário: das 16h às 0h

Quanto: entre R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) no lote promocional

Ingressos: no site Shotgun

Informações: no Instagram oficial do evento.