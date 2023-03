Reprodução / Instagram

O segundo dia de show do Coldplay em Curitiba, nesta quarta-feira (22), teve um pedido de casamento em pleno palco do estádio Couto Pereira. Enquanto o casal subia no palco, o vocalista da banda, Chris Martin, cantava e tocava piano. Quando o casal subiu, Martin falou “go” (vai), em relação ao (futuro) noivo fazer o pedido. A resposta: “sim”.

Nas arquibancadas do Couto, o prefeito Rafael Greca postou em seu perfil no Instagram um vídeo dele mesmo dançando ao som das músicas da banda inglesa. “Melhor do que as estrelas são os curitibanos que brilham no show do @coldplay”, escreveu ele, na legenda.

A banda britânica Coldplay se apresentou em Curitiba perla primeira vez nesta terça-feira (21). Nesta quarta-feira (22) os ingleses realizaram o segundo show. Os ingressos estavam esgotados há tempos. A procura insana por bilhetes começou após a apresentação apoteótica da banda com o show do álbum ‘Music Of Spheres’, no Rock in Rio, em setembro do ano passado, quando foram anunciados os shows em Curitiba.