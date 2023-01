O Povo indígena é filho das histórias contadas nas aldeias. Histórias com sabor de ancestralidade, de pertencimento a uma tradição, com sabor de saber dos velhos. Elas dão sentido à existência das pessoas e as unem num grito silencioso de verdade. No livro A Origem dos Filhos do Estrondo do Trovão: Uma História do Povo Tariana, indicado ao Prêmio Jabuti 2021, a Callis Editora e o escritor Daniel Munduruku trazem a história do valente povo Tariana. Fala sobre a sua origem, sua sabedoria e suas conquistas. É uma história que, segundo o autor, deve ser lida com o coração. E, junto com a sabedoria e a magia desse conto, vem também o respeito a essa cultura. O livro também traz lindas ilustrações de Rosinha.

A Origem dos Filhos do Estrondo do Trovão: Uma História do Povo Tariana

Autor: Daniel Munduruku

Páginas: 24

R$44,90; @calliseditora

O jornalista Francisco Lima Neto conta na biografia de Ailton Krenak, da editora Mostarda, a trajetória do mais ilustre membro do povo Krenak e o contexto histórico dos povos indígenas no Brasil, ressaltando sua cultura e as perseguições feitas pelos colonizadores portugueses. Filho do Rio Doce, Ailton passou a infância fugindo com sua família dos invasores do seu território. Aos 17 anos mudou- se para o Paraná, se alfabetizou, atuou como jornalista e, no auge da ditadura militar, iniciou sua luta pelos direitos dos povos indígenas. Ailton visitou aldeias do país inteiro e formou a União das Nações Indígenas. Participou da Assembleia Nacional Constituinte, é conhecido internacionalmente como ambientalista, escritor, filósofo e palestrante.

Ailton Krenak

Autor: Francisco Lima Neto

Páginas: 32

Preço: R$ 39,90; @editoramostarda

Esta obra conta a história de Sônia Guajajara, indígena nascida no estado do Maranhão, que se destaca por sua luta contra a destruição do meio ambiente, o massacre dos povos indígenas, as injustiças sociais no mundo contemporâneo e o machismo. Hoje ocupa o posto de Ministra dos Povos Indígenas do Brasil.

Sonia Guajajara

Autor: Rodrigo Luiz

Páginas: 32

Preço: R$ 39,90; @editoramostarda

No livro Coisas de Índio, Daniel Munduruku não só explica o que é ser índio mas também elucida o leitor acerca de particularidades de sua cultura. As aldeias, a língua e as artes são só alguns dos temas abordados, explicados de maneira simples e atrativa, e ilustrados de forma a transmitir toda a riqueza da cultura indígena às crianças. O livro celebra o respeito e a valorização das diferenças, apresenta um belo panorama da cultura indígena escrito de forma clara, envolvente e muito interessante

Coisas de Índio- versão infantil

Autor: Daniel Muduruku

Páginas: 56

Preço: R$ 40,90; @calliseditora

Para escrever Crônicas de São Paulo, Daniel Munduruku caminhou por São Paulo com um olhar atento. Mais do que encontrar nomes indígenas, seu objetivo era procurar significados, interpretar os lugares e conseguir olhar para a cidade de um novo jeito. Escrito em primeira pessoa, o livro traz as impressões do autor de endereços como Tatuapé, Anhangabaú, Butantã, entre outros.

Crônicas de São Paulo

Autor: Daniel Muduruku

Páginas: 64

Preço: R$ 36,90; @calliseditora

No livro Como surgiu: mitos indígenas brasileiros o autor reconta mitos indígenas de três povos: Apinajés, Tembés e Caiapós. Os primeiros explicam a origem do milho, os segundos dizem como surgiu a mandioca e os Caiapós falam do fogo. Em todas as histórias, muita fantasia e sabedoria. São narrativas cheias de fantasia, sabedoria e surpresas. Junto com a sabedoria e a magia dessas histórias, vem o respeito à cultura indígena. A obra traz ainda uma série de notas informativas sobre a cultura e a situação atual dos povos indígenas.

Como surgiu: mitos indígenas brasileiros

Autor: Daniel Munduruku

Páginas: 32

Preço: R$ 40,90; @calliseditora