Duncan Thomsen é um editor de vídeos britânico que está fazendo sucesso nas redes sociais ao criar imagens realistas de figuras históricas usando inteligência artificial (IA). Entre os personagens escolhidos, o artista foi da Idade da Pedra, passando por Jesus Cristo, Cleópatra e Napoleão Bonaparte, entre outros.

Para conseguir montar essas cenas inusitadas e criativas, Thomsen fez uso do software Midjourney. Ao jornal Daily Mail, Thomsen destacou que surpreendeu a todos quando mostrou o trabalho. “Os resultados são hilários, e todos com quem compartilhei não conseguem acreditar como as fotos parecem reais”. Não são imagens perfeitas, alguns detalhes ficaram estranhos, mas não deixam de ser divertidas.

Thomsen vê essa nova tecnologia com bons olhos, como afirmou ao jornal inglês, acreditando que poderá ser útil em escolas e levar os alunos a uma verdadeira viagem no tempo. “Esta tecnologia pode ser usada como uma nova forma de ensinar e envolver as crianças com a história do mundo”, disse.

O resultado obtido pelo editor de vídeos, apesar de conter detalhes estranhos, está divertindo a internet, pois conseguiu imaginar cenas impensadas. Thomsen inventou selfies, por exemplo, no momento da Última Ceia, com Jesus Cristo e seus apóstolos, tem também Cleópatra em meio as seus súditos, além de Napoleão Bonaparte com soldados ao seu redor.

E assim, a tecnologia vai invadindo mais e mais nossas vidas, seja com momentos descontraídos ou de forma menos saudável. Mas está aí, e é surpreendente a imaginação para esse movimento atual.