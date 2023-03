Nenhum filme ou série brasileiro está entre os indicados aos Prêmios Platino, premiação do cinema e da televisão ibero-americanos que acontece em 22 de abril, no Palácio Ifema, em Madri, com transmissão pelo Canal Brasil.

O campeão de indicações é Argentina, 1985, o filme de Santiago Mitre estrelado por Ricardo Darín que também concorre ao Oscar de produção estrangeira neste domingo, 12. O longa disputa os troféus de melhor filme ibero-americano de ficção, direção, interpretação masculina (Ricardo Darín e Peter Lanzani), ator coadjuvante (Carlos Portaluppi e Norman Briski), atriz coadjuvante (Alejandra Fletcher), música original, roteiro, montagem, direção de arte, fotografia, edição de som e Prêmio Educação em Valores.

Em seguida, vêm os filmes espanhóis As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, e Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, e o mexicano Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, de Alejandro González Iñárritu, com seis cada.

Na televisão, a campeã de indicações é a colombiana Notícia de um Sequestro, que disputa os prêmios de melhor minissérie, interpretação masculina (Juan Pablo Raba), interpretação feminina (Cristina Umaña), ator coadjuvante (Rodrigo Celis), atriz coadjuvante (Majida Issa) e criador de minissérie (Andrés Wood e Rodrigo García).

Veja a lista de finalistas:

Melhor Filme Ibero-americano de Ficção

Alcarràs (Espanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

As Bestas (Espanha)

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (México)

Melhor Comédia

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Competência Oficial (Argentina)

Desconectados (Chile)

Granizo (Argentina)

Melhor Direção

Alejandro González Iñárritu (Bardo)

Carla Simón (Alcarràs)

Rodrigo Sorogoyen (As Bestas)

Santiago Mitre (Argentina, 1985)

Melhor Interpretação Masculina

Daniel Giménez Cacho (Bardo)

Luis Tosar (Às Margens, Espanha)

Peter Lanzani (Argentina, 1985)

Ricardo Darín (Argentina, 1985)

Melhor Interpretação Feminina

Aline Küppeheim (1976, Chile)

Antonia Zegers (El Castigo, Chile)

Laia Costa (Canção de Ninar)

Laura Galán (Cerdita, Espanha)

Magnólia Núñez (Carajita, República Dominicana)

Melhor Ator Coadjuvante

Carlos Portaluppi (Argentina, 1985)

Norman Briski (Argentina, 1985)

Luis Zahera (As Bestas)

Ramón Barea (Canção de Ninar)

Melhor Atriz Coadjuvante

Alejandra Fletcher (Argentina, 1985)

Carmen Machi (Cerdita)

Penélope Cruz (Às Margens)

Susi Sánchez (Canção de Ninar)

Melhor Música Original

Aránzazu Calleja (Canção de Ninar)

Cergio Prudencio (Utama)

Leonardo Heiblum e Alexis Ruíz (Los Reyes del Mundo, Colômbia)

Pedro Osuna (Argentina, 1985)

Melhor Roteiro

Alejandro González Iñárritu & Nicolás Giacobone (Bardo)

Isabel Peña & Rodrigo Sorogiyen (As Bestas)

Manuela Martelli & Alejandra Moffat (1976)

Mariano Llinás & Santiago Mitre (Argentina, 1985)

Melhor Montagem

Alberto Campos (As Bestas)

André Pepe Estrada (Argentina, 1985)

José M. G, Moyano (Modelo 77, Espanha)

Sebastián Hernández & Gustavo Vasco (Los Reyes del Mundo)

Melhor Direção de Arte

Eugenio Caballero (Bardo)

Francisca Correa (1976)

Micaela Saiegh (Argentina, 1985)

Pepe Dominguez del Olmo (Modelo 77)

Melhor Fotografia

Bárbara Álvarez (Utama)

Daniela Cajías (Alcarràs)

David Gallego (Los Reyes del Mundo)

Javier Juliá (Argentina, 1985)

Melhor Edição de Som

Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo, Yasmina Praderas (As Bestas)

Carlos García (Los Reyes del Mundo)

Federico Moreira (Utama)

Santiago Fumagalli (Argentina, 1985)

Melhor Animação

Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendários (México)

El Paraíso (Argentina)

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda (Espanha)

Unicorn Wars (Espanha)

Melhor Documentário

Bosco (Uruguai)

Eami (Paraguai)

El Caso Padilla (Cuba)

O Silêncio do Infiltrado (Guatemala)

Meu País Imaginario (Chile)

Melhor Filme de Estreia

1976 (Chile)

Canção de Ninar (Espanha)

La Hija de Todas Las Rabias (Nicaragua)

La Jauría (Colombia)

Utama (Bolívia)

Prêmio de Educação em Valores

Argentina, 1985

Canção de Ninar

El Suplente (Argentina)

Utama

Melhor Minissérie

Meu Querido Zelador (Argentina)

Iosi, O Espião Arrepentido (Argentina)

Notícia de un Sequestro (Colômbia)

Santa Evita (Argentina)

Melhor Interpretação Masculina em Minissérie

Daniel Giménez Camacho (Um Estranho Inimigo T2, México)

Guillermo Francella (Meu Querido Zelador)

Juan Diego Botto (Não Gosto de Dirigir, Espanha)

Juan Pablo Raba (Notícia de un Sequestro)

Melhor Interpretação Feminina em Minissérie

Claudia di Girolamo (42 Dias na Escuridão, Chile)

Cristina Umaña (Notícia de un Sequestro)

Natalia Oreiro (Santa Evita)

Paulina Gaitán (Detetive Belascoarán, México)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie

Alejandro Awada (Iosi, O Espião Arrepentido)

Andrés Parra (Detetive Belascoarán)

David Lorente (Não Gosto de Dirigir)

Rodrigo Celis (Notícia de un Sequestro)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie

Amparo Noguera (42 Dias na Escuridão)

Leonor Watling (Não Gosto de Dirigir)

Majida Issa (Notícia de un Sequestro)

Verónica Echegui (Intimidade)

Melhor Criador de Minissérie

Andrés Wood & Rodrigo García (Notícia de un Sequestro)

Daniel Burman (Iosi, O Espião Arrepentido)

Leonardo Patron (Coração Marcado)

Mariano Cohn & Gastón Duprat (Meu Querido Zelador)