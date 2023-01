Gilsons (Santiago Lampreia/Divulgação)

Após uma primeira semana com público cativante e nomes como BNegão e Vanessa da Mata, o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) recebe nos próximos dias em seus palcos alguns dos mais importantes espetáculos da Oficina de Música de Curitiba. Em 2023, o tradicional evento completa 40 anos de existência, promovendo destaque no cenário musical do Brasil e do mundo. Os ingressos ainda estão à venda.

A primeira apresentação será do Vocal Brasileirão, que divide o palco com a cantora e compositora carioca Ilessi, em um espetáculo que aborda a musicalidade afro-brasileira, nesta segunda-feira (30). O repertório inclui canções de Sergio Santos, Baden Powell, Dorival Caymmi, Moacir Santos, além de composições da própria Ilessi. Na terça (31), a Orquestra da Câmara de Curitiba toca sob a regência de Abel Rocha.

O encontro de um dos maiores compositores e cantores brasileiros, Edu Lobo, com a nova geração de grandes intérpretes – Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos, do “The Voice Brasil” – acontece na quarta-feira (1º). Tendo a obra do cantor e compositor como fio condutor, os artistas se revezam e se unem em canções que pertencem à memória afetiva, musical e cultural brasileira.

Na quinta (02) o palco vira uma grande celebração ao cinema de John Williams, compositor de trilhas sonoras clássicas, como “Star Wars”, “Superman”, “Harry Poter”, “Tubarão”, “E.T – O Extraterrestre”, “Jurassic Park”, “A Lista de Schindler”, “Um Violinista no Telhado”, entre outras. Na sexta (03) será a vez da novíssima música brasileira do grupo Gilsons, parceria musical de Francisco, João e José Gil, netos e filho de Gilberto Gil.

No sábado (04), penúltimo dia de atrações, as Orquestras de MPB formadas por alunos da 40ª Oficina de Música de Curitiba unem-se a Teresa Cristina, intérprete de músicas como “Canto Pra Ogum”, “Tem Nada Ver” e “Candeeiro”. No repertório, clássicos de Paulinho da Viola.

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, governo federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). O projeto é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Confira a programação completa no Guaíra AQUI e da Oficina de Música AQUI. Os ingressos estão à venda no site www.ticketfacil.com.br.