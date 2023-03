Divulgação/SMCS

Já pensou em ir ao cinema de graça com a família toda? E cinema ao ar livre, topa? Nas comemorações dos 330 anos de Curitiba, o Cinema na Praça levará essa experiência para cinco regionais da cidade. Numa parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba, serão apresentadas sessões ao ar livre na CIC, Tatuquara, Sítio Cercado, Cajuru e Boqueirão.

CONFIRA AQUI a programação do Cinema na Praça

Os filmes serão exibidos na lateral da carreta de um caminhão, nas principais praças dessas regiões. As sessões contam com 400 cadeiras e acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Os filmes

Em cada local, serão exibidas duas animações por noite: O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família (19h) e Os Croods 2 – Uma Nova Era (21h). As exibições têm classificação livre acontecem de segunda-feira (6/3) à sexta-feira (10/3). Os filmes exibidos pelo projeto são concedidos pela Motion Pictures Association of America, associação que representa os principais estúdios de Hollywood.

Os filmes

A sequência de Poderoso Chefinho acompanha Tim e Ted, agora adultos e com realidades diferentes. Porém, ao descobrir que a filha caçula de Tim também é agente da Babycorp, os irmão se juntam novamente para lidar com a situação.

Já Croods 2 – Uma Nova Era mostra a família Crood em busca de um lar seguro. Apesar de encontrar um paraíso que atende suas necessidades, a família agora tem que lidar com novos e mais evoluídos vizinhos.

Cinema na Praça

Projeto do Governo do Estado do Paraná, o Cinema na Praça leva o entretenimento do cinema para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas de exibição.

Programação do Cinema na Praça

Dois filmes por noite

O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família (19h)

Os Croods 2 – Uma Nova Era (21h)

CIC – Segunda-feira (6/3)

Rua Ney Pacheco, 465 – Praça Central Vila Verde

Tatuquara – Terça-feira (7/3)

Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Em frente à Rua da Cidadania do Tatuquara

Sítio Cercado – Quarta-feira (8/3)

Rua Maestro João Kozak – Esquina com o Acesso 01, Praça Iguaçu III

Cajuru – Quinta-feira (9/3)

Avenida Maurício Fruet, 2.150 – Rua da Cidadania do Cajuru

Boqueirão – Sexta-feira (10/3)

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Vila Pantanal – Alto Boqueirão