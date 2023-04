O primeiro teaser da série de Chitãozinho e Xororó foi lançado nesta terça-feira, 4. Estrelada pelos irmãos Simas, Rodrigo e Felipe Simas, a prévia começa ao som de Evidências.

Com um total de oito episódios, a história foi produzida pelo Globoplay e contará desde a infância dos irmãos, até o caminho se cruzar com a música e se tornarem os fenômenos que conhecemos hoje. Além da trama, a série mostrará a evolução musical, os shows, momentos difíceis e os cortes de cabelo diferentes de cada um. Com outros atores consagrados no elenco, a trama traz Andréia Horta e Marco Ricca também.

Chitãozinho e Xororó já possuem 50 anos de estrada, incluindo carreira internacional. Juntos venderam mais de 40 milhões de álbuns e ganharam cinco prêmios Grammy Latino.