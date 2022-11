Foto: Gus Benke

Nos dias 23 e 24 de novembro (quarta e quinta-feira), sempre às 20h, o palco do Teatro Barracão EnCena recebe, pela quinta vez, a Série inédita “DUOS”, quando o bandolinista Daniel Migliavacca recebe o guitarrista Mário Conde para um concerto inusitado. Os ingressos, com preços populares a R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada), podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro a partir das 19h nos dias de apresentação..

Neste projeto, Daniel busca explorar a sonoridade do bandolim experimentando combinações pouco usuais com outros instrumentos, a exemplo da percussão, do violino, do baixo elétrico e da voz, que protagonizaram os primeiros concertos. Desta vez, a ideia é combinar o bandolim com a guitarra do paranaense Mário Conde que, além de multi-instrumentista, é compositor, arranjador e produtor cultural. E além do bandolim e da guitarra, os músicos pretendem levar ao palco outros instrumentos de corda como o violão tenor e a guitarra baiana

Leia mais no Barulho Curitiba