De março a maio de 2023 o Sesc Paço da Liberdade promove a oficina “Com as mãozinhas, criar o poema”. As atividades serão realizadas às terças-feiras, das 10h30 às 11h30, e serão destinadas a crianças entre 7 e 12 anos.

A oficina explora o desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade artística, a partir de atividades de invenção e do contato direto com a poesia. As crianças vivenciarão uma imersão no universo da poesia por meio da apresentação de obras adequadas à idade e de exercícios livres e guiados de criação.

Com inscrição constante, a oficina aceita novos participantes durante os meses de março, abril e maio de 2023. As aulas serão pensadas e preparadas conforme os interesses demonstrados pelo grupo de crianças. Por isso, cada encontro será único, trazendo novas atividades, criações e leituras.

A pré-inscrição já está aberta e, para quem tem interesse, entrar em contato com a unidade pelo telefone (41) 3234-4200 ou acesse AQUI. O investimento para a oficina é de R$ 33,60/mês para trabalhadores do comércio e R$ 50,40/mês para o público em geral.

Serviço

Oficina “Com as mãozinhas, criar o poema”

Data: março a maio de 2023

Horário: das 10h30 às 11h30

Faixa etária: 7 a 12 anos

Local: Sesc Paço da Liberdade

Endereço: Praça Generoso Marques, 189 – Centro

Inscrição: R$33,60/mês (trabalhador do comércio), R$50,40/mês (público em geral)

*As vagas são limitadas.