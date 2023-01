Day Luiza

A equipe do Sesi Cultura Paraná atendeu os pedidos da comunidade artística e estendeu a submissão de projetos de ação cultural para sua programação de 2023. O prazo foi estendido até o dia 31 de janeiro.

Serão aceitas propostas nas linguagens de artes visuais, literatura, cinema, exposições, oficinas, música e teatro, visando espaços em todo o Estado. O Sesi conta com teatros e centros culturais em seis cidades do Estado, mas realiza parcerias com municípios do Estado para estender sua programação para qualquer cidade do Paraná. O edital também contempla a Unidade Móvel de Cultura – UMO (foto) e propostas de circulação.

Serão selecionados projetos para 2023, mas que podem também se estender até 2025. Cada proponente pode enviar até oito propostas de shows e espetáculos diferentes, dirigidos para todas as classificações etárias, inclusive infantil. A entrega de projetos será exclusivamente on-line, por e-mail. A seleção de projetos prevê as etapas de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, a partir da análise de documentos enviados no ato da inscrição de cada projeto; e a habilitação técnica, mediante apresentação de currículo ou portfólio e demais informações solicitadas no edital. Os proponentes aprovados nestas habilitações terão seus projetos analisados, com base nos critérios constantes no próprio edital.

SERVIÇO:

Edital de Chamamento para seleção de programação cultural do Sesi Cultura Paraná – 2023

Inscrições prorrogadas até 20 de janeiro de 2023

Link para Acesso ao edital: http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/index.php?system=arquivos&action=listar&id=9781