Shakira é um dos maiores fenômenos da música latina e mundial. “BZRP Music Sessions #53” é o último sucesso lançado pela cantora, canção dedicada indiretamente ao ex-marido, Gerard Piqué, que traiu a artista com outra mulher. A traição gerou repercussão, assim como a música, mas também se tornou alvo de brincadeiras. Shakira entrou para o mural da Asociación de Cachones de Soledad (Asocasol), ou simplesmente Associação de Cornos.

‘Integrante ilustre’

Segundo o site colombiano El Tiempo, a cantora foi incluída como “integrante ilustre” no painel atualizado anualmente no pré-carnaval com os nomes das vítimas da infidelidade. “Um integrante do grupo montou um desenho da Shakira com uma frase da letra (de BZRP Music Sessions #53)”, contou Wilson ‘Pella’ San Martín, presidente da Asocasol.

O mural fica no município de Soledad, área metropolitana de Barranquilla (cidade natal de Shakira), característico pela forma como a população tira sarro de si mesma na época do carnaval.