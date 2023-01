De acordo com o programa de TV espanhol, Socialité, Shakira teria desconfiado do ex-marido, Gerard Piqué, por conta de um pote de geleia. Segundo a atração, a cantora fez uma viagem de trabalho e quando retornou para casa que morava com o jogador, notou que alguém havia comido sua geleia favorita.

No entanto, o que chamou atenção da colombiana foi que o ex não gostava do alimento e entendeu então que mais de uma pessoa esteve na sua casa. De acordo com o Page Six, Piqué teria traído a famosa com sua atual namorada, Clara Chia Marti, uma modelo de 23 anos, enquanto a cantora tem 45 anos.

Na última quinta-feira, 12, Shakira lançou sua nova música, em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas para seu ex-marido.

Em um trecho da nova faixa, ela diz:

“Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”.

Em outro momento, ela entoa: “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, brinca em trecho em que utiliza a palavra “sal-piqué” em espanhol.

O El País noticiou que o ex-casal assinou o divórcio presencialmente, em Barcelona, na Espanha, no dia 1 de dezembro. O ex-casal compareceu no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona acompanhado das suas respectivas equipes jurídicas e se encontraram apenas dentro do tribunal. Houve também a assinatura do acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9 anos e Sasha, 7 anos.