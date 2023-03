A atriz Sharon Stone revelou ter perdido “metade de seu dinheiro” por problemas com bancos. A artista não se referiu diretamente à crise nas instituições nos Estados Unidos, mas a declaração vem após a falência do Silicon Valley Bank (SVB).

Sharon falou sobre o assunto depois de receber o prêmio Coragem durante a arrecadação de fundos para uma instituição que apoia mulheres com câncer, segundo informações da revista The Hollywood Reporter. A atriz, que já passou por diversas cirurgias para retirar tumores nos seios, também falou sobre o tratamento.

“Essas mamografias não são divertidas. […] Eu entrei no hospital dizendo: ‘Se você descobrir que for câncer, por favor, retire os meus dois seios’, porque eu não sou uma pessoa definida pelos meus seios”, relatou ela, que orientou que todas as mulheres façam os exames necessários para que tenham um diagnóstico correto.

Ao pedir doações para a instituição, Stone se emocionou. “Eu sei que essa coisa de ter que aprender a transferir dinheiro pelo celular é difícil. Eu sou uma ‘idiota técnica’, mas eu posso assinar um cheque”, disse.

A atriz chamou o apoio a instituições de “coragem” e relatou os problemas financeiros que vem enfrentando. “Isso é coragem também, porque eu sei o que está acontecendo. Eu acabei de perder metade do meu dinheiro para esse ‘negócio de bancos’, mas eu ainda estou aqui”, pontuou.

Considerado o 16º maior banco dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank foi fechado no último dia 10 após sofrer um colapso financeiro. Esta foi a segunda maior falência de um banco na história estadunidense, sendo a maior desde a crise de 2008.

Sharon ainda falou sobre a morte recente do irmão, Patrick Stone. Ela anunciou a perda em uma publicação no Instagram no último dia 13. “Meu irmão acabou de morrer, mas isso não significa que eu não estou aqui”, disse.

Por fim, ela disse que o mundo passa por “tempos difíceis”. “Não são tempos fáceis para nenhum de nós. […] Levante-se. Levante-se e diga que você tem valor. Eu te desafio. Isso é coragem”, afirmou a atriz, aplaudida pela plateia do local.