Foto: Divulgação / Warner

No bagunçado cenário dos filmes de super-heróis da DC, é quase uma surpresa que Shazam tenha ganhado mais um filme. Ou melhor, é quase uma surpresa que essa sequencia tenha ido parar na telona antes de sofrer um cancelamento. Isso porque, após a contratação do diretor James Gunn, o universo DC dos cinemas passou por uma revolução. Isso causou um rebuliço. ‘Batgirl’ foi cancelado. ‘Mulher-Maravilha 3’ foi cancelado. Henry Cavill, o Superman dos filmes recentes, foi descartado. ‘Adão Negro’, lançado recentemente, virou um filho enjeitado. ‘Aquaman 2’ ficou ameaçado. Mesmo ‘Flash: Flashpoint’, que estava com a pós-produção em andamento, acabou reescrito e teve partes refeitas. Mas fato é que ‘Shazam: Fúria dos Deuses’, sequência do filme de 2019, saiu do papel, ganhou a telona e estreia nesta quinta-feira (16).

