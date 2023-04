Seyren. (Foto: Ju Mayumi)

O Sheridan’s Pub abrirá suas portas na quarta-feira (19 de abril), para um tributo a grandes nomes do rock que contam com vocais femininos. A Seyren é uma banda tributo aos finlandeses do Nightwish, uma das maiores bandas do mundo, que mescla o peso do Metal com vocais líricos. O repertório trará faixas de todas as fases do conceituado grupo.

Saiba mais em Barulho Curitiba