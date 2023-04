Divulgação

Nos dias 6 e 7 de maio, Curitiba recebe a primeira edição do ano do maior festival de cultura pop do Paraná, o Shinobi Spirit.

O evento, que está em sua 26ª edição, ocorre no Espaço Torres Kennedy, localizado na Av. Pres. Kennedy, 2377, das 12h às 20h. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$30 (meia-entrada/dia) pelo Cheers.

“São mais de 10 anos de história que apostamos na ampla popularização do universo da cultura pop na capital paranaense, sempre promovendo ações e atividades que oferecem uma experiência inédita ao público, com palestras, debates especiais, concursos, games, jogos de RPG, entre outras atividades, além da presença de convidados nacionais e internacionais, como dubladores, influenciadores e figuras conhecidas no segmento, reunidos em um ambiente que preza pela diversidade e respeito”, comenta Rogerio Ramos, produtor cultural e idealizador do Shinobi Spirit.

Pelas edições anteriores, já passaram nomes como o ator internacional, Lochlyn Munro (“Riverdale”, “As Branquelas”), o dublador Duda Espinoza (dublador oficial do Capitão América), o ator Diego Ramiro ( o Caju da TV CRUJ), o apresentador Yudi, Blake Foster (Power Ranger Turbo), Jason Fount (Power Rangers Força do Tempo), os atores Flávio de Souza e Henrique Stroeter (Tíbio e Perônio de “O Castelo Rá-Tim-Bum”), entre outros.

True Crime em Peso

Para esta primeira edição de 2023, entre os confirmados estão dois nomes populares dentro do gênero True Crime, um dos mais consumidos entre filmes, séries, livros e podcasts, que exploram a motivação e o desenrolar de crimes reais. Um deles é o de Mabê Bonafé, uma das apresentadoras do popular podcast “Modus Operandi”, que estreou em 2020 e se tornou uma febre entre os fãs de crimes reais, trazendo relatos e investigações de curiosos casos, analisando também o comportamento dos criminosos. A abordagem é sempre feita de uma maneira sensível, pontuando os contextos envolvindo e propondo reflexões.

O outro nome é o de Ivan Mizanzuki. O jornalista ficou conhecido nacionalmente pelo seu trabalho investigativo no podcast “Projeto Humanos – O Caso Evandro”, que posteriormente se tornou um documentário pela Globoplay, sendo um dos mais assistidos da plataforma. O seu mais recente podcast “Projeto Humanos: Altamira” também vem conquistando milhões de fãs de true crime e mistérios não resolvidos. Mizanzuk ainda é autor dos livros, “Até o Fim da Queda”, “Arcano XV” e “O Caso Evandro: Sete acusados, duas polícias, o corpo e uma trama diabólica”.

Leia mais no Barulho Curitiba