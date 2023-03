Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Ventura Shopping em parceria com o fotógrafo curitibano, Ricardo Marajó, estreiam nesta quarta-feira (29) de março, a exposição ‘Curitiba Olhar Amigo’, em comemoração aos 330 anos da Capital do Paraná.

Ao todo 40 imagens compõe a exposição as quais retratam paisagens e cenas do cotidiano da capital. As fotografias foram captadas pelo profissional nos últimos dez anos, tempo suficiente para registrar as transformações rápidas que a cidade vem passando. “Sou um apaixonado por Curitiba. Embora ela tenha um clima um tanto temperamental, amo esse lugar”, brinca o profissional. “Convido todos para visitarem e perceber a cidade com um olhar amigo”, frisa Marajó.

De acordo com a Gerente de Marketing do Ventura, Daniela Leal, além de homenagear a cidade, a ideia é presentear o público com uma ação cultural que aproxima a pessoa do local onde vive. “A nossa cidade é muito rica em belezas naturais e, muitas vezes, na correria do dia a dia acabamos não percebendo tamanho privilégio. Estamos felizes por trazer essa exposição junto com o fotografo Marajó, convidando as pessoas a despertarem seu próprio olhar para seu arredor”, destaca Daniela.

Em paralelo a exposição, os visitantes também poderão apreciar e conferir a trajetória de celebridades artísticas curitibanas e conhecer um pouco mais sobre tradicionais locais da Capital. Entre elas estão Paulo Leminski, Alexandre Nero, Jovem Dionísio e Confeitaria das Famílias.

Serviço:

Exposição ‘Curitiba Olhar Amigo’

A partir de 29 de março de 2023.

Local – Ventura Shopping, Rua Itacolomi, 292, Portão.

Diariamente das 10h às 22h

Entrada gratuita