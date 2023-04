Foto: Kelly Knevels

A força das mulheres é celebrada em “carne, ossos e ouro” pelo Shopping Mueller com a Exposição Mulheres de Ouro, um olhar sobre a obra do pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918). A mostra é aberta ao público e reúne réplicas das obras de um dos artistas mais relevantes do século XX. Além dos quadros em tamanho real, um telão de 3m x 6,5m permite uma experiência imersiva inesquecível, com imagens animadas dos trabalhos mais famosos de Klimt. As obras expostas pertencem à chamada “fase dourada”, como os icônicos “Retrato de Adele Bloch-Bauer” (1907), que inspirou o filme A Dama Dourada, e “O Beijo” (1907-1908), que fazem parte da exposição.

Inteiramente realizada pelo Shopping Mueller, desde a concepção, a mostra está no piso L4, de 19 de abril até 31 de maio. Ela integra as comemorações dos 40 anos do primeiro shopping center de Curitiba e é um presente para a cidade, que poderá conhecer um autor dedicado a retratar as mulheres com um estilo carregado de ousadia e inovação. “Queremos surpreender e emocionar o público com uma experiência imersiva na arte de Klimt. A exposição é um convite para que cada um possa conhecer um pouco mais sobre esse artista e ter seu próprio olhar sobre o trabalho dele”, diz a gerente de comunicação e marketing do Shopping Mueller, Cynthia Maia Batista.

Cerca de 35 profissionais participaram da execução do projeto idealizado pelo Shopping Mueller. O trabalho envolveu as áreas de cenografia, produção de arte, produção, pintores de arte, editores, técnicos em animação e trilha sonora, pesquisa e criação de materiais para as obras de arte e artistas cenotécnicos.

“O desafio foi transformar um ambiente comum do shopping em uma galeria de arte para onde os clientes e os visitantes possam se transportar e viver momentos únicos”, conta Max Leean, diretor executivo da Feito Produções.

Mayra Pedroso, diretora de arte da mostra, conta que todo o projeto foi pensado com muito respeito e responsabilidade sobre a obra de Gustav Klimt. “Além do cuidado de apresentar as pinturas em tamanho real, trabalhamos com reproduções fidedignas das molduras da época, feitas de forma artesanal. Nessa exposição, também apresentamos obras que saem das telas para outras superfícies e convidam o espectador a se encantar, se divertir e se emocionar.”

A animação projetada no telão foi desenvolvida pelos cineastas Rodrigo Alonso e Gabriela Vernet da produtora audiovisual Labirinto, com recursos que dão movimento às obras. A sala escura e a trilha sonora contribuem para que o visitante dedique atenção total ao vídeo, como se fosse parte dele.

A trilha sonora, pesquisada e mixada por Helen de Aguiar, foi construída a partir de releituras contemporâneas de músicas clássicas, de autores como Mozart e Bach, mescladas com composições atuais, essencialmente imaginada e elaborada para criação de nuances emocionais condizentes com o roteiro do vídeo da exposição.

Um dos quadros que ganha vida na exposição para imersão do público na obra do artista é o “Retrato de Adele Bloch-Bauer” (1907). A pintura foi protagonista de uma das batalhas judiciais mais famosas do mundo das artes, origem do filme A Dama Dourada, um sucesso disponível em plataformas de streaming. Na vida real, a sobrinha de Adele, Maria Altmann, conseguiu obter de volta, em 2006, cinco quadros que haviam sido roubados de sua família pelos nazistas, em 1938. Entre eles estava o “Retrato de Adele Bloch-Bauer”, uma das obras mais famosas de Gustav Klimt, hoje exposta na galeria Neue, em Nova York.

SERVIÇO:

Exposição Gustav Klimt (1862-1918)

Local: Shopping Mueller | Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, piso L4

Data: de 19 de abril a 31 de maio

Horários: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Aberta ao público.