A partir desta terça-feira (25) está aberta a bilheteria oficial do Coolritiba, um dos principais festivais de música do país, que será no dia 20 de maio, no Parque das Pedreiras, em Curitiba. O ponto de venda físico exclusivo fica no Shopping Mueller (piso L4, ao lado do cinema) e tem atendimento ao público nos horários de funcionamento do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Festival Coolritiba está em sua 5ª edição e reúne muito mais do que a música. “O evento tornou-se uma grande celebração da diversidade cultural, proporcionando ao público experiências únicas de música, arte, moda e sustentabilidade”, conta Bruno Neves, sócio da Seven Experience – idealizadora do Coolritiba.

Esse ano serão três grandes palcos e uma estrutura inédita de arena para receber 22 shows, durante 14 horas. A expectativa de público é de 25 mil pessoas. Entre as atrações confirmadas estão Marisa Monte, Gilberto Gil, Sandy, Mano Brown e Alceu Valença.

O que: Festival Coolritiba

Quando: 20 de maio de 2023.

Ingressos: Bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L4), de segunda-feira a

sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h, ou pelo site.

