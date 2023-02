Divulgação

Sucesso absoluto entre os apaixonados por cinema, a segunda edição da ‘Semana do Cinema’ está de volta na Cinesystem do Shopping Curitiba. De 9 a 14 de fevereiro,a rede estará com ingressos no valor promocional de R$ 10 para qualquer filme em cartaz. A ação é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

“A Semana do Cinema é uma oportunidade incrível e genuína de apoiarmos a promoção da cultura e o acesso aos cinemas para todos os públicos. A experiência de ver um filme em uma sala ambientada é única e que merece ser vivenciada, por isso somos entusiastas da ação. A última edição nos trouxe um retorno excelente e esperamos que, novamente, a resposta do público seja bastante positiva”, enfatiza a gerente de Marketing e Produtos da Rede, Samara Vilvert.

Quem adquirir o ingresso online ou na bilheteria durante a ‘Semana do Cinema’ ganhará também um voucher de desconto para ser utilizado no mês de março, em qualquer dia da semana.

Todos os detalhes, assim como a compra de ingressos e a programação completa da cada unidade, podem ser conferidos no site www.cinesystem.com.br.