Foto: Franklin de Freitas

O show de Bruce Dickinson, conhecido por seu trabalho na banda Iron Maiden, esquentou a noite gelada de Curitiba, nesta quarta-feira (19). O espetáculo “Concerto For Group And Orchestra” foi no Teatro Positivo. É um dos primeiros registros a trazer a mistura de rock com orquestra.



Bruce Dickinson foi vocalista do Iron Maiden e volta ao Brasil para celebrar a música de Jon Lord & Deep Purple com banda e orquestra.



O “Concerto For Group And Orchestra” surgiu como um álbum ao vivo do Deep Purple, com a participação da Royal Philharmonic Orchestra, dirigido por Malcolm Arnold e gravado no Royal Albert Hall de Londres, em setembro de 1969.































O setlist previa, no primeiro ato, o ‘Concerto for Group and Orchestra, First Movement: Moderato – Allegro’, ‘Concerto for Group and Orchestra, Second Movement: Andante’ e ‘Concerto for Group and Orchestra, Third Movement: Vivace – Presto’, todos covers do Deep Purple. No segundo ato, ‘Tears of the Dragon’, ‘Jerusalem’, ‘Pictures of Home’, ‘When a Blind Man Cries’, ‘Hush’ e ‘Perfect Strangers’. O Bis tinha ‘Smoke on the Water’ e ‘Burn’ (ambas covers do Deep Purple).