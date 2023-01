Luísa Sonza levou sua turnê O Conto dos Dois Mundos para São Paulo na noite desta sexta-feira, 27, em apresentação no Espaço Unimed. No palco, a artista interpretou as principais canções de sua carreira, incluindo seu último lançamento Mama.cita, em parceria com Xamã, e recebeu convidadas especiais.

Após a abertura da DJ Luana Coelho, Luísa subiu ao palco ao som de Intere$$eira, fazendo o público cantar em coro. V.I.P tomou a sequência da apresentação, entretanto, a primeira parte do show foi marcada por canções mais melancólicas e reflexivas, como Penhasco e Melhor Sozinha, classificada pela artista como uma das músicas mais importantes de sua carreira. O momento também ganhou homenagem para Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021.

A todo momento a artista se preocupou em interagir com os fãs. Além disso, colocou toda a plateia para dançar, enquanto performava suas icônicas coreografias ao lado de seu balé.

Ao longo do show, Luísa recebeu as cantoras Clarissa, Manu Gavassi e Karol Conká. Em parceria com a anfitriã da noite, cada uma apresentou um de seus grandes sucessos: Nada Contra (Ciúme), Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim e Planos Impossíveis e Tombei, respectivamente. No entanto, a finalista do BBB 21 foi além, com um dueto acústico de Toxic, canção de Britney Spears.

Para finalizar a noite, Luísa Sonza declarou aberto o “baile funk”, com uma série de músicas do gênero e, é claro, muito rebolado. Além de dançar, a artista também deu foco ao gingado de seu balé, especialmente para a coreógrafa do grupo, Amanda Araujo.

A turnê O Conto dos Dois Mundos foi lançada, em uma versão especial, no Rock in Rio 2022. Desde então, Luísa vem apresentando, pelo país todo, outro formato de show, igualmente empolgante e emocionante. Contudo, a cantora prepara novidades para este ano: o lançamento de seu terceiro álbum.