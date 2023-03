Nesta segunda-feira, 27, Xuxa Meneghel completa 60 anos e, em celebração à data, o canal Multishow e o Globoplay vão exibir um show especial gravado pela apresentadora para comemorar a ocasião.

Inspirado no Xou da Xuxa, programa dos anos 1980 que marcou época na TV Globo, a apresentação foi gravado na noite de domingo, 26, em um cruzeiro no navio MSC Fantasia, com presença de amigos, fãs e família da artista.

A exibição começa a partir das 21h, no horário de Brasília, e mostrará alguns dos maiores sucessos da carreira de Xuxa, como Lua de Cristal.

Intitulado Navio da Xuxa, o especial contou com a participação de diversos famosos, como Glória Groove, Daniela Mercury, Claudia Leitte e Sérgio Malandro.

Nas redes sociais, bastidores do show já revelaram que a apresentação vai contar com figurinos e cenários que vão reviver momentos marcantes da carreira da artista, em uma espécie de viagem no tempo.