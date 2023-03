Foto: Franklin de Freitas

Finalmente, a banda britânica Coldplay se apresentou em Curitiba. Milhares de pessoas acompanharam a primeira das duas apresentações da banda no Couto Pereira, nesta terça-feira (21). Nesta quarta-feira (22) tem mais.

Os ingressos estavam esgotados há tempos. A procura insana por bilhetes começou após a apresentação apoteótica da banda com o show do álbum ‘Music Of Spheres’, no Rock in Rio, em setembro do ano passado, quando foram anunciados os shows em Curitiba.









































O show desta terça tinha um público estimado em 43 mil pessoas. Antes do show, passou um vídeo sobre medidas sustentáveis que a turnê do Coldplay incentiva. A apresentação teve balões, fogo e as músicas mais populares, como ‘Paradise’ e ‘Fix You’, além de excertos de ‘Flying’, do filme ‘ET’. O vocalista da banda, Chris Martin, interagiu com o público, com algumas frases em português.

O primeiro sucesso da banda surgiu em 2000, com o lançamento de ‘Yellow’. A canção ganhou muitos prêmios importantes, como o Brit Award e o Grammy Award. Além dos troféus, o single conquistou o mundo e a banda começou a se consolidar no cenário musical. Desde então, o Coldplay coleciona hits e sucessos, como ‘The Scientist’ (2002), ‘Fix You’ (2005) e ‘Paradise’ (2011).

O setlist do show previa ‘Light Through the Veins’, ‘Flying Theme (de ‘ET’), ‘Music of the Spheres’, ‘Higher Power’, ‘Adventure of a Lifetime’, ‘Paradise’, ‘The Scientist’, ‘Viva la Vida’, ‘Something Just Like This’, ‘Everything’s Not Lost’, ‘Charlie Brown’, ‘Yellow’, ‘Human Heart’, ‘People of the Pride’, ‘Clocks’, ‘Infinity Sign’, ‘Hymn for the Weekend’, ‘Aeterna’, ‘My Universe’, ‘A Sky Full of Stars’, ‘Sunrise’, ‘Shiver’, ‘Green Eyes’, ‘Humankind’, ‘Fix You’ e ‘Biutyful’.

Nesta quarta-feira (2), deve se repetir a concentração de fãs à espera da abertura dos portões do Couto Pereira, por volta das 16 horas. Desde o fim de semana passado, muitos fãs já estavam “acampados” em frente ao estádio, esperando pelo primeiro dia de show.