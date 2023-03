Levy Ferreira/SMCS

O público que for ao show do grupo Imagine Dragons nesta quinta-feira (2/3), na Pedreira Paulo Leminski, vai contar com ônibus de graça na volta. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dez ônibus gratuitos, pagos pelos promotores do evento, para o transporte do público na volta do show.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA CLICANDO AQUI