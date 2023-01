Foto: Franklin de Freitas

O show da banda Backstrret Boys em Curitiba, na noite desta quarta-feira (25), “levantou” a Pedreira Paulo Leminski lotada de fás da banda. Formada por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson, a boy band foi fundada em 1993 e é responsável por inúmeros sucessos, como ‘I Want It That Way’, ‘As Long As You Love Me’, ‘Everybody’, ‘Don’t Go Breaking My Heart’, ‘Incomplete’ e ‘Larger Than Life’, entre outros, já tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, se tornando a boy band com maior número de vendas de todos os tempos, seguido pelo The Jackson 5.



























Foto: Franklin de Freitas

Na véspera do show, fãs da banda já acampavam na frente da Pedreira Paulo Leminski, com o objetivo de entrar o mais rápido possível e garantir o melhor lugar possível no show.

O set list da DNA World Tour previa ‘Everyone’ (introdução), ‘I Wanna Be With You’,‘The Call’,‘Don’t Want You Back’,‘Nobody Else’, ‘New Love’,‘Get Down (You’re the One for Me)’,‘Chateau’, ‘Show Me the Meaning of Being Lonely’,‘Incomplete’,‘Undone’,‘More Than That’,‘Chances’,‘Shape of My Heart’,‘Drowning’,‘Passionate’, ‘Quit Playing Games (With My Heart)’,‘As Long as You Love Me’,‘No Place’, ‘Breathe’,‘Don’t Wanna Lose You Now’,‘I’ll Never Break Your Heart’,‘All I Have to Give’,‘Everybody’,‘We’ve Got It Goin’ On’,‘It’s Gotta Be You’,‘That’s the Way I Like It’,‘Get Another Boyfriend’,‘The One’ e ‘I Want It That Way’, e o bis teria ‘Don’t Go Breaking My Heart’ e ‘Larger Than Life’.