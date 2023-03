Fãs do Coldplay montam acampamento nas imediações do Couto Pereira: mais de 30 horas de fila (Franklin de Freitas)

Finalmente, a banda britânica Coldplay se apresenta hoje e amanhã, com ingressos esgotados e disputadíssimos, no Couto Pereira, em Curitiba. Após seis show de São Paulo, que deixaram um rastro de alegria nos fãs, as apresentações em Curitiba também devem impactar os espectadores, com muitas luzes, interação e um setlist de arrasar. Ontem, por volta das 16 horas, já havia fila na frente do portão que dá acesso para a pista Premium. Cerca de 43 mil pessoas devem conferir o show.

