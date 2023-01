A programação de shows do Verão Maior Paraná começa em grande estilo nesta sexta-feira (6) no Litoral do Estado. A dupla César Menotti & Fabiano se apresenta em Matinhos e Jeann & Julio comandam a noite em Pontal do Paraná. As apresentações terão início às 20 horas e a entrada é gratuita.

Em Matinhos, o espetáculo acontecerá numa estrutura montada em Caiobá, onde foi concluída a engorda da praia, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, o show será no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

As atrações para os veranistas continuam no dia seguinte, sábado (7), com a dupla Jeann & Julio, que se apresentará no palco de Matinhos. No mesmo horário, o palco de Pontal do Paraná recebe outro grande sucesso nacional: Edson & Hudson.

Os veranistas poderão conferir shows de outros artistas até o dia 2 de fevereiro. As atrações serão sempre às sextas e sábados, a partir das 20 horas. A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos.

A programação conta com grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto e Guilherme e Santiago.

O público terá ainda a chance de acompanhar os sucessos de Antony e Gabriel; George Henrique e Rodrigo; Pedro Paulo e Alex; João Bosco e Vinicius; Maria Cecília e Rodolfo; e Trio Parada Dura. Algumas dessas bandas têm DNA paranaense e se apresentam pela primeira vez na programação do Verão Maior Paraná. A programação completa dos shows pode ser conferida AQUI.

A promoção dos shows é do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil. As forças de segurança vão atuar nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas. Também haverá segurança privada nos eventos.

CÉSAR MENOTTI & FABIANO – Pioneiros no gênero sertanejo universitário, a dupla César Menotti & Fabiano, que se apresenta nesta sexta (6) em Matinhos, lançou o primeiro disco em 2004. A projeção veio mesmo em 2005 com o CD “Palavras de amor” (ao vivo) que trouxe hits como “Leilão”, “Anjo” e “Palavras de Amor”. O trabalho também apresenta releituras de compositores e duplas de diferentes épocas. Entre os maiores hits da dupla estão canções como “Ciumenta”, “Bandido do amor” e “Se fosse eu”.

JEANN & JULIO – Já a dupla Jeann & Julio, que sobe nesta quinta (6) ao palco em Pontal do Paraná, começou a carreira em 2008 em bares e casas noturnas de Londrina e região, no Norte do Estado. Os hits “Baladeira”, “Besteirinha” e o “Creme do Verão” foram os divisores de água na carreira.

Em 2014 lançou a música “Beudo Apaixonado” com participação especial do cantor Cristiano Araújo, marcando uma nova fase. Em 2016, o CD/DVD comemorativo dos nove anos de carreira trouxe o sucesso “Isso Cê Num Conta”, sendo uma das três músicas mais executadas nas rádios do Brasil.

EDSON & HUDSON – Os irmãos nasceram no circo e foi no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson & Hudson. Os anos de luta foram recompensados em 2000 com a faixa “Azul”.

A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início a uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock and roll.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Sexta-feira, às 20 horas

César Menotti & Fabiano (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Jeann & Julio (Palco Pontal do Paraná – (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, às 20 horas

Jeann & Julio (Palco Matinhos)

Edson & Hudson (Palco Pontal do Paraná)

Próximos shows:

MATINHOS

13/jan – sexta-feira

Antony e Gabriel

14/jan – sábado

Eduardo Costa

20/jan – sexta-feira

Leonardo

21/jan – sábado

George Henrique e Rodrigo

27/jan – sexta-feira

Fernando e Sorocaba

28/jan – sábado

Dell Cavalini, Pedro Paulo e Alex

03/fev – sexta-feira

João Bosco e Vinicius

04/fev – sábado

Maria Cecília e Rodolfo

10/fev – sexta-feira

Ara Ketu

11/fev – sábado

Grupo Sempre Tem

PONTAL DO PARANÁ

13/jan – sexta-feira

Eduardo Costa

14/jan – sábado

Alemão do Forró

20/jan – sexta-feira

Bruno e Barretto

21/jan – sábado

Trio Parada Dura

27/jan – sexta-feira

Dell Cavalini / Quinteto S.A.

28/jan – sábado

Sambô

03/fev – sexta-feira

Maria Cecília e Rodolfo

04/fev – sábado

Guilherme e Santiago

10/fev – sexta-feira

Grupo Sempre Tem

11/fev – sábado

Ara Ketu