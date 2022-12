Simony revelou que foi internada nesta terça-feira, 13, para tratamento contra o câncer no intestino. Nas redes sociais, a cantora publicou um story: “internada para a reta final. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui”, escreveu a artista, que usou turbante para aparecer na rede social.

Simony havia anunciado ao público seu diagnóstico no mês de agosto e passou por outras duas internações. Em outubro, a cantora passou por sessões de quimioterapia. Em novembro, ela se submeteu a radioterapia. Anteriormente, ela chegou a dar uma entrevista ao programa Domingo Espetacular sobre o assunto. “Por conta de uma íngua, vim fazer meus exames e descobri um câncer. Eu achava que eu estava com alguma inflamação. Foi o exame que salvou a minha vida. Quando li carcinomas, pensei: ‘meu Deus, carcinoma é câncer. Estou com câncer'”, disse.