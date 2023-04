Simony usou perfil que mantém no Instagram para divulgar nesta quarta-feira, 26, um vídeo no qual seu médico oncologista, Fernando Maluf, explica que ela terá que retomar o tratamento contra o câncer no intestino.

De acordo com o médico, a artista teve uma grande reposta do tratamento com quimioterapia e radioterapia, mas “ainda tem pontos de atividade da doença”. Sendo assim, a artista terá que retomar o tratamento com quimioterapia e imunoterapia.

Na legenda da publicação, Simony disse que está se “preparando para mais uma luta” e agradeceu ao apoio da equipe médica. Em dezembro do ano passado, ela tinha sido internada para finalizar o tratamento. “Internada para a reta final. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui”, escreveu na ocasião.