(Foto: Divulgação)

Mais um grande show pode entrar para o calendário musical de Curitiba em 2023. Segundo o portal de notícias Rede Coxa, especializado em informações sobre o Coritiba e sua torcida, a banda Foo Fighters deve anunciar em breve um espetáculo na capital paranaense, que aconteceria no dia 7 de setembro, no Couto Pereira.

A notícia foi publicada ontem (28) e diz que os ingressos para o evento estarão à venda “em breve’. Por ora, no entnato, não há confirmação oficial sobre a apresentação.

Já é certo, contudo, que Dave Grohl, líder da banda e ex-baterista do Nirvana, estará em território tupiniquim no mês de setembro. Isso porque o Foo Fighters já tem apresentação marcada para São Paulo, no Festival The Town, no dia 9 de setembro.

Caso o show no Couto Pereira se confirme, será a segunda apresentação da banda em Curitiba. O grupo se apresentou em 2018 na Pedreira Paulo Leminski, ao lado do Queens Of The Stone Age. Na época, o baterista ainda era Taylor Hawkins, que faleceu em 2022. O músico Josh Freese, com passagens por A Perfect Circle a Avril Lavigne, é um dos cotados para assumir as baquetas em seu lugar.