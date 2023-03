(Divulgação)

Em clima de despedida e de pura nostalgia, a banda mineira Skank se prepara para encerrar três décadas de uma intensa, duradoura e gloriosa trajetória na música. Donos de hits memoráveis e de discos que se enquadram nas melhores produções do pop rock nacional, Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) chegam a Curitiba no sábado, dia 04 de março, para seu último show na capital paranaense.

Com realização da Prime, o show da “Turnê de Despedida” terá uma super estrutura no White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi,740). Os portões vão abrir às 16h30 e as bandas Válvula Vapor e Enova e dj´s convidados são as atrações encarregadas para aquecer o público tanto na abertura quanto no “After Skank”, após o show dos mineiros dentro do White Hall. Para quem tem ingressos da área vip, camarote e bistrô têm acesso livre para o “After Skank”. Para quem tem Pista, poderá comprar o convite antecipado ou na hora (sujeito a lotação).

