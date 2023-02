Divulgação

Em clima de despedida e de pura nostalgia, a banda mineira Skank se prepara para encerrar três décadas de uma intensa, duradoura e gloriosa trajetória na música. Donos de hits memoráveis e de discos que se enquadram nas melhores produções do pop rock nacional, Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) chegam a Curitiba no próximo dia 04 de março para seu último show na capital paranaense. Com realização da Prime, a “Turnê de Despedida” será realizada em uma super estrutura no White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi,740). Os portões vão abrir às 16h.

