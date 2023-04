Reprodução/Solar do Rosário

A Associação Paranaense de Escritórios de Arquitetos, a AsBEA, formalizou uma parceria com o Solar do Rosário que tem como objetivo fomentar o mercado cultural entre as duas entidades. Na última quinta-feira (13/4), as diretoras do Solar do Rosário, Regina Casillo e sua filha, Lucia Malucelli Casillo, receberam no espaço cultural um grupo de arquitetos que participam da associação.

A comitiva visitou os três andares que o Solar do Rosário ocupa no edifício Eugênio Casillo e também o auditório Regina Casillo, no centro da cidade, em frente à Praça Eufrásio Correia. Participaram do encontro os arquitetos Francisco Almeida, Rosa Dalledone, Claudia Pereira, Carol Bolmann, Frederico Carstens, Stefanie Freiberger, Denilse Bazzo, Suzi Samways, Wanilma Figueiredo, Jorge Elmor e Ademar Stofela.

Fundado por Regina Casillo, o Solar do Rosário completa 31 anos em maio, congregando galeria de arte e espaço para cursos e exposições culturais. Começou sua história num casarão do Largo da Ordem que virou referência cultural na cidade. Desde 2021, está no novo endereço, uma construção de arquitetura contemporânea no centro de Curitiba. Seu projeto foi assinado por Ely Loyola, primeiro presidente da AsBEA.

A AsBEA PR é a principal entidade voltada aos interesses e atividades dos escritórios de arquitetura sediados no Paraná. Conta com mais de 80 escritórios filiados, responsáveis por 70% das unidades habitacionais aprovadas em Curitiba e Região Metropolitana. Juntos, movimentam em torno de R$12 bilhões por ano em todo o estado.

A parceria se realizará por meio de iniciativas como a promoção de cursos e atividades culturais do Solar do Rosário, benefícios e descontos exclusivos aos arquitetos filiados, entre outras ações.