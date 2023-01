Divulgação/Solar do Rosário

Artes, paisagismo e cinema são algumas das opções de cursos intensivos que o Solar do Rosário lança neste mês de janeiro. Adultos e crianças poderão usufruir das diversas técnicas oferecidas pelo centro cultural a partir do dia 16. Estes cursos de curta duração são, na maior parte, presenciais, mas existe, também, opções on-line.

Os intensivos de férias se unem aos mais de 70 cursos e workshops promovidos pelo Solar do Rosário ao longo do ano. Dentre as opções intensivas estão técnicas de pintura e mandala para crianças, caligrafia artística, hortas em vasos e outros. Junto a eles, o centro cultural também passa a ofertar em janeiro os cursos on-line de história da humanidade e inglês para viagens.

Confira, abaixo, todos os cursos intensivos de férias do Solar do Rosário em janeiro de 2023:

Técnicas de pintura e mandala para crianças – Com a artista visual Carla Schwab – 4 aulas

Diversão garantida para os pequenos, o curso de criação de mandalas com técnicas de pintura estimula a concentração e a criatividade de maneira lúdica e divertida. Por meio das mandalas, a criança familiariza-se com símbolos e formas geométricas que estão presentes na natureza, além de aprender diferentes técnicas de pintura como pontilhismo, técnica da esponja, da gravura, entre outras. O curso é presencial e tem duração de quatro aulas, de 23 a 26 de janeiro (de segunda a quinta), sempre à tarde, das 14h às 17h. O investimento é de R$ 250,00.

Hortas em vasos – Com o Engenheiro Agrônomo, mestre e doutor Raul Matias Cezar – 2 aulas

O curso traz técnicas para o cultivo de pequenas hortas em vaso, ministrado pelo professor doutor Raul Matias Cezar. O objetivo é instruir os participantes sobre o plantio e cuidados com plantas em ambientes internos e externos, tendo os vasos como local de cultivo. A duração do curso é de duas aulas, ambas presenciais, que serão realizadas nas segundas-feiras 23 e 30 de janeiro, das 14h30 às 16h30. O investimento é de R$ 200,00.

Curso de caligrafia artística – Manuscrito cursivo Itálico – Com o professor Ivo Nissola – 12 aulas

A caligrafia como uma forma de arte, celebrada desde convites e cartazes até obras artísticas, é ensinada no Solar do Rosário. O professor Ivo Nissola, com mais de 25 anos de experiência na área, ensina três tipos de letras: manuscrito cursivo itálico, itálico sombreado e letras do tipo caixa alta maiúsculas. As técnicas vão desde o lápis até a pena e nanquim. Os encontros presenciais acontecem de 16 a 31 de janeiro, de segunda a sexta, das 19h às 21h. Investimento: R$ 350.

Ateliê de Desenho Realista – Com a professora Gláucia Maysonnave – 4 aulas

Ministrado por Gláucia Maysonnave, graduada em licenciaturas em artes visuais, mestre em tecnologia e arte, e especialista em desenho realista, este curso intensivo é feito para quem busca compreender técnicas específicas de produção artística. Sombreamento, degradê, volume, profundidade e detalhes como olhos e cabelos são algumas das práticas a serem desenvolvidas no curso para o aprimoramento do desenho realista. As quatro aulas presenciais que compõem o curso serão realizadas nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro, sempre às quartas e quintas-feiras. Os horários variam de acordo com o dia de cada encontro: às quartas, das 14h30 às 16h30 e, às quintas, de 10h a 12h. O investimento é de R$ 250,00.

“Sou César” – Com o professor e historiador Maurício Fabiano Mazur – 2 aulas

A vida dos maiores césares romanos Júlio César, Otávio Augusto, Nero, Adriano, Constantino e Justiniano e como cada um deles foi responsável por fazer o Império Romano uma instituição que definiu a base política e administrativa de muitas nações contemporâneas. Este é o propósito do curso “Sou César”, ministrado pelo professor e historiador Maurício Fabiano Manzur, com duas aulas presenciais nos dias 20 e 27 de janeiro (sextas-feiras), das 14h30 às 16h30. Investimento: R$ 220,00.

História do cinema através de seus diretores e filmes – Com o professor Dalmo Próspero – 2 aulas

Neste curso 100% on-line, os amantes da sétima arte conhecem a história do cinema por meio dos seus principais diretores e seus maiores filmes. Cada aula traz um diretor diferente e suas mais aclamadas obras. Nesta edição do curso, Dalmo Próspero discorre sobre Jean-Luc Godard e seu filme “Acossado”, e David Lean, diretor do oscarizado “Lawrence da Arábia”. As aulas serão ao vivo nos dias 18 e 25 de janeiro (quartas-feiras), das 17h às 18h30. O conteúdo também será gravado para conferência posterior (ou para o caso de o participante não puder comparecer no encontro ao vivo). O investimento é de R$ 160,00.

Confira outros cursos on-line e contínuos com início em janeiro de 2023:

História – A Era Clássica – Com o professor e historiador Maurício Fabiano Mazur – 3 aulas

O período da história entre os séculos VIII a.C. (oitavo antes de Cristo) e V d.C. (quinto depois de Cristo) é conhecido como a Era Clássica da história ocidental. Principalmente centrada no entorno do Mar Mediterrâneo, esta era compreende, especialmente, as civilizações grega antiga e romana. Ministrado pelo professor e historiador Maurício Fabiano Mazur, o curso aborda o florescimento do mundo greco-romano e a influência que essas civilizações trouxeram para o restante do planeta. Com aulas on-line ao vivo ou gravadas, o curso será realizado nos dias 16, 23 e 30 de janeiro, sempre às segundas-feiras, das 17h às 18h30. O investimento é de R$ 240,00.

História – A aurora da humanidade – Com o professor e historiador Maurício Fabiano Mazur – 2 aulas

As primeiras sociedades complexas apareceram em férteis vales fluviais. À medida que a agricultura se desenvolveu, a agricultura de grãos tornou-se mais sofisticada e levou a uma divisão do trabalho para armazenar alimentos entre as estações de cultivo. As divisões do trabalho levaram ao surgimento de uma classe alta ociosa e ao desenvolvimento das cidades, que forneceram a base para a civilização. Este é o olhar do curso on-line A aurora da humanidade, ministrado pelo professor e historiador Maurício Fabiano Mazur, com duas aulas ao vivo ou gravadas, que acontecem nos dias 19 e 26 de janeiro (quintas-feiras), das 17h às 19h. Investimento: 240,00.

História – O século XVIII e suas revoluções – Com o professor e historiador Maurício Fabiano Mazur – 3 aulas

Durante o século XVIII, elementos do pensamento iluminista culminaram nas revoluções americana, francesa e haitiana As revoluções começaram a desafiar a legitimidade das estruturas de poder monárquicas e aristocráticas, incluindo as estruturas e crenças diversas, dentre elas a escravidão. Este é o olhar deste curso on-line ministrado pelo professor e historiador Maurício Fabiano Mazur. As aulas ao vivo ou gravadas acontecem nos dias 17, 24 e 31 de janeiro (terças-feiras), das 17h às 18h30. Investimento: R$ 240,00.

Inglês para viagem – Níveis básico e intermediário – Com o professor Ivan Carlos de Moricz – curso permanente

Curso on-line, com um encontro presencial mensal, para o aprimoramento do vocabulário necessário para se comunicar e aproveitar melhor as oportunidades de um mundo totalmente conectado.

Nível básico: aulas às quartas-feiras, das 17h às 19h a partir de 18 de janeiro. Mensalidade: R$ 250,00. (https://solardorosario.com.br/cursos/ingles-para-viagem-nivel-basico-2022/).

Nível intermediário: aulas às sextas-feiras, das 10h às 12h a partir de 18 de janeiro. Mensalidade: R$ 250,00. (https://solardorosario.com.br/cursos/ingles-para-viagem-nivel-intermediario-2022/).

